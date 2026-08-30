Лудогорец отново се спъна и остави две точки във Варна

Лудогорец направи втора поредна грешна стъпка в първенството, след като завърши 1:1 при гостуването си на Спартак Варна от седмия кръг на Първа лига. След равенството със Славия със същия резултат в предишния кръг, разградчани отново изпуснаха две точки и вече имат 17 в актива си, с които заемат второто място в класирането.

Гостите създадоха първата си сериозна възможност още в 10-ата минута. Квадво Дуа беше изведен зад защитата на домакините и стреля от движение, но топката премина над вратата. Шест минути по-късно нападателят отново се оказа в центъра на събитията. След корнер, изпълнен от Симеон Шишков, Дуа отправи опасен удар с глава, но Пламен Илиев се намеси.

Лудогорец продължи да бъде по-опасният отбор. В 33-ата минута Дуа отново засече центриране от корнер, но Илиев беше на мястото си. Три минути по-късно нападателят намери свободно пространство и опита удар към близкия ъгъл, който премина покрай вратата. В 39-ата минута Дерой Дуарте също пробва късмета си от дистанция, но не намери целта.

Най-добрата възможност за разградчани преди почивката дойде в добавеното време. Агибу Камара беше оставен непокрит в наказателното поле и нанесе опасен удар, но Пламен Илиев направи поредното си силно спасяване. Така двата отбора се прибраха в съблекалните при 0:0.

Втората част започна с възможност за Спартак, като Жоао Лопес стреля право в ръцете на Хендрик Бонман. След това Лудогорец отново натисна. Квадво Дуа се възползва от грешка при изнасянето на домакините, но Пламен Илиев отново не позволи да бъде преодолян, а в 51-ата минута стражът на варненци спря и удар с глава на Хосам Абделмаджид.

В 60-ата минута топката все пак се озова във вратата на Спартак. Ивайло Чочев получи добро подаване в наказателното поле и се разписа с глава, но попадението беше отменено заради засада.

Пет минути по-късно домакините нанесоха своя удар. Анхел Гомес намери Антон Иванов, който с отличен пас изведе Самуел Майор, а той запази хладнокръвие и с прецизен изстрел преодоля Бонман за 1:0 в полза на Спартак Варна.

Радостта на домакините обаче продължи само три минути. Лудогорец организира атака отляво и след центриране Чочев не успя да овладее топката, но тя стигна до влезлия като резерва Александър Маринов. Младият футболист запази спокойствие и в 68-ата минута възстанови равенството.

В оставащото време разградчани потърсиха пълния обрат, но не успяха да стигнат до второ попадение. В 88-ата минута Ерик Маркус направи силен индивидуален пробив и потърси далечния ъгъл, но топката премина покрай вратата.

До края резултатът остана непроменен и Спартак Варна и Лудогорец поделиха точките при 1:1. За "орлите“ това е второ последователно равенство със същия резултат след това срещу Славия и нова загуба на точки в битката за върха. Разградчани вече са с 17 точки и се намират на второто място в класирането.