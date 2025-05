Лудогорец подели точките с Левски преди награждаването за 14-ата титла

Лудогорец и Левски завършиха наравно 1:1 в двубой от втория плейофен кръг на Първа лига. Ерик Маркус даде аванс на "орлите" в 34-ата минута, а Евертон Бала изравни в 79-ата минута.

Разградчани не вложиха максимум усилия и в дълги периоди от мача даваха инициативата на съперника, като чакаха с нетърпение последния съдийски сигнал, след който се проведе награждаването на Лудогорец по случай 14-ата поредна титла на България.

В 34-ата минута шампионът поведе с гол на Ерик Маркус, който получи пас от Ивайло Чочев и с хубав удар от границата на наказателното поле вкара топката в мрежата на Светослав Вуцов, с късмет и на рикошет.

През втората част гостите от София владееха инициативата и усилията на тима бяха възнаградени в 79-ата минута, когато Евертон Бала прати топката в мрежата директно от пряк свободен удар за крайното 1:1.

След края на мача Лудогорец се отдаде на празненства. Клубът бе организирал тържество, като прозвуча класиката на Куин "We are the champions". Имаше музикално-артистична програма, фойерверки и хореография по случай шампионската титла на разградчани.

На награждаването на присъстваха президентът на БФС Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров, както и шефът на ПФЛ Атанас Караиванов.