Лудогорец поиска отлагане на шампионатния мач с Берое

Лудогорец е поискал отлагане на двубоя от шестия кръг на Първа лига срещу Берое.

По програма срещата трябва да се играе на 25 август (понеделник) от 21:15 часа на стадион "Берое".

Лудогорец има важен реванш от плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия на 28 август в Разград, в който трябва да наваксва изоставане от 1:2 от първия мач в Скопие, за да влезе в груповата фаза на турнира.

Старши треньорът на Берое - Виктор Басадре, пък предвижда да организира двустранна игра, за да поддържа игровата форма на футболистите си заради отложената среща.

В седмия кръг от шампионата старозагорци гостуват на друг евроучастник - Арда, в Кърджали на 1 септември, а ден по-рано Лудогорец приема Ботев Пловдив.