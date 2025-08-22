БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец поиска отлагане на шампионатния мач с Берое

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Срещата е насрочена за 25 август (понеделник) от 21:15 часа.

Берое - Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец е поискал отлагане на двубоя от шестия кръг на Първа лига срещу Берое.

По програма срещата трябва да се играе на 25 август (понеделник) от 21:15 часа на стадион "Берое".

Лудогорец има важен реванш от плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия на 28 август в Разград, в който трябва да наваксва изоставане от 1:2 от първия мач в Скопие, за да влезе в груповата фаза на турнира.

Старши треньорът на Берое - Виктор Басадре, пък предвижда да организира двустранна игра, за да поддържа игровата форма на футболистите си заради отложената среща.

В седмия кръг от шампионата старозагорци гостуват на друг евроучастник - Арда, в Кърджали на 1 септември, а ден по-рано Лудогорец приема Ботев Пловдив.

Свързани статии:

Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Българският шампион отстъпи с 1:2 в Скопие.
Чете се за: 02:10 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Берое #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
2
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
6
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Футбол

Орландо Прайд осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол
Орландо Прайд осъществи най-скъпия трансфер в женския футбол
Спартак Варна търси първа победа през сезона срещу непобедения Локомотив София Спартак Варна търси първа победа през сезона срещу непобедения Локомотив София
Чете се за: 01:05 мин.
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Чете се за: 01:32 мин.
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша
Чете се за: 01:22 мин.
Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ