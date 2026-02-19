БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец приема унгарския шампион Ференцварош в плейофен сблъсък от турнира Лига Европа

от БНТ
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Мачът на стадион "Хювефарма Арена" в Разград започва в 22:00 часа.

лига европа лудогорец паок галерия
Слушай новината

Лудогорец продължава европейското си участие през този сезон с плейофен сблъсък от турнира Лига Европа срещу добре познат съперник в лицето на унгарския шампион Ференцварош.

Двата тима ще се изправят един срещу друг на стадион "Хювефарма Арена" в Разград от 22:00 часа българско време.

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо достигна до поредни мачове с унгарците, водени от Роби Кийн, след като победи Ница с минималното 1:0 у дома в последния си двубой от основната фаза. Историческият първи успех над френски тим на "Хювефарма Арена" беше достатъчен за "зелените" да финишират на 22-а позиция, а в жребия за плейофите Хьогмо и компания извадиха късмет, след като избегнаха германския Щутгарт.

Ференцварош обаче далеч не е по-лек противник, като Лудогорец ще търси реванш за няколко лоши резултата срещу унгарците. През август миналата година именно Ференцварош спря българския шампион в трети квалификационен кръг на Шампионската лига след 0:0 в Разград и класическо 3:0 в Будапеща. Три месеца по-късно унгарският отбор отново спечели на собствен терен в среща от основната фаза на Лига Европа, този път с 3:1.

Сега обаче Лудогорец ще излезе срещу Ференцварош с мисъл за реванш и под ръководството на Хьогмо, който вдигна отбора на крака след неубедителното представяне при Руи Мота. Класирането за плейофа в Лига Европа доказва подобрението при новия наставник, както и спечелването на Суперкупата на България и достигането до полуфиналите за Купата на страната от началото на втория полусезон. Това се случи след две победи над лидера в Първа лига Левски с по 1:0.

"Наистина очакваме мача с нетърпение. Виждам, че ставаме все по-добри в пробивите зад защитата, имаме много движение както с топката, така и без нея, което е важно срещу отбор като Ференцварош, който играе много един на един в защита. Така че определено очакваме мача с нетърпение", каза Хьогмо на брифинга си преди двубоя.

Съдийска бригада от Германия ще ръководи първия мач в Разград. Тобиас Щилер е назначен за главен съдия, с помощници Ласе Кословски и Марк Борш. Четвърти арбитър е Матиас Йоленбек, а на ВАР ще оперират Сьорен Щоркс, с асистент Йохан Пфайфер.

Реваншът на "Групама Арена" е отново в четвъртък, 26 февруари от 19:45 ч. наше време. Победителят от плейофната двойка отива на осминафинал в Лига Европа срещу португалски клуб – Порто или Брага.

#ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

