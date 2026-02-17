БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 00:50 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец

Спорт
Опитният рефер не е ръководил мачове на български отбори в Европа до този момент.

Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец
Тобиас Шилер ще ръководи първия мач между Лудогорец и Ференцварош от плейофите в Лига Европа. Германецът е съдия и в професионалния си живот, като живее в германския град Зьолден, който е в близост до Фрайбург. До момента 44-годишният рефер не е ръководил мачове на български отбори в Европа.

Асистенти ще бъдат Ласе Кословски и Марк Борш. Четвърти рефер на срещата ще бъде Матиас Йоленбек. Съдиите на ВАР системата също са германци, като основен ще бъде Сьорен Щоркс, а негов асистент ще бъде Йохан Пфайфер.

Първата среща между действащия шампион в Първа лига и унгарците ще бъде изигран на 19 февруари (четвъртък) и ще стартира от 22:00 часа на „Хювефарма Арена". Реваншът е седмица по-късно.

