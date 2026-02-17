Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец

Тобиас Шилер ще ръководи първия мач между Лудогорец и Ференцварош от плейофите в Лига Европа. Германецът е съдия и в професионалния си живот, като живее в германския град Зьолден, който е в близост до Фрайбург. До момента 44-годишният рефер не е ръководил мачове на български отбори в Европа.

Асистенти ще бъдат Ласе Кословски и Марк Борш. Четвърти рефер на срещата ще бъде Матиас Йоленбек. Съдиите на ВАР системата също са германци, като основен ще бъде Сьорен Щоркс, а негов асистент ще бъде Йохан Пфайфер.

Първата среща между действащия шампион в Първа лига и унгарците ще бъде изигран на 19 февруари (четвъртък) и ще стартира от 22:00 часа на „Хювефарма Арена“. Реваншът е седмица по-късно.