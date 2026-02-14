Роби Кийн сред вариантите за мениджър на Тотнъм преди двубоите на Ференцварош с Лудогорец

Роби Кийн би проявил интерес към поста старши треньор на Тотнъм Хотспър, но само ако получи постоянен договор, а не временен до края на сезона, съобщава Sky Sports.

Лондончани освободиха Томас Франк след по-малко от осем месеца начело, а отборът се намира в деликатна позиция - 16-о място във Висшата лига и само пет точки над зоната на изпадащите. Ръководството търси шести постоянен мениджър в рамките на последните седем години.

В същото време Кийн води унгарския шампион Ференцварош, на който предстоят изключително важни мачове срещу Лудогорец в плейофната фаза на Лига Европа.

Първата среща е на 19 февруари в Разград, а реваншът ще се проведе на 26 февруари. Краен успех в сблъсъка ще изпрати българския първенец на осминафиналите, където го очаква един измежду Брага и Порто, като допълнителен жребий ще определи точния съперник.

Настоящият формат на турнира е във втория си сезон, а възможните опоненти на "орлите“ бяха сведени до два още преди жребия. Така Лудогорец избегна германския Щутгарт и ще се бори с Ференцварош за място сред най-добрите 16 в надпреварата.

Спекулациите около бъдещето на Кийн идват в ключов момент за унгарския тим, който е изправен пред едни от най-важните си европейски мачове през сезона.