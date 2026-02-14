БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роби Кийн сред вариантите за мениджър на Тотнъм преди двубоите на Ференцварош с Лудогорец

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Ирландецът е склонен да поеме "шпорите“, но само с постоянен договор

роби кийн сред вариантите мениджър тотнъм двубоите ференцварош лудогорец
Снимка: X профил на Ференцварош
Слушай новината

Роби Кийн би проявил интерес към поста старши треньор на Тотнъм Хотспър, но само ако получи постоянен договор, а не временен до края на сезона, съобщава Sky Sports.

Лондончани освободиха Томас Франк след по-малко от осем месеца начело, а отборът се намира в деликатна позиция - 16-о място във Висшата лига и само пет точки над зоната на изпадащите. Ръководството търси шести постоянен мениджър в рамките на последните седем години.

В същото време Кийн води унгарския шампион Ференцварош, на който предстоят изключително важни мачове срещу Лудогорец в плейофната фаза на Лига Европа.

Първата среща е на 19 февруари в Разград, а реваншът ще се проведе на 26 февруари. Краен успех в сблъсъка ще изпрати българския първенец на осминафиналите, където го очаква един измежду Брага и Порто, като допълнителен жребий ще определи точния съперник.

Настоящият формат на турнира е във втория си сезон, а възможните опоненти на "орлите“ бяха сведени до два още преди жребия. Така Лудогорец избегна германския Щутгарт и ще се бори с Ференцварош за място сред най-добрите 16 в надпреварата.

Спекулациите около бъдещето на Кийн идват в ключов момент за унгарския тим, който е изправен пред едни от най-важните си европейски мачове през сезона.

#Роби Кийн #ФК Ференцварош #ФК Тотнъм #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
2
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
3
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
4
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
5
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
6
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Български футбол

Хулио Веласкес с респект към Ботев (Пд): Заслужават да са по-напред в класирането
Хулио Веласкес с респект към Ботев (Пд): Заслужават да са по-напред в класирането
Дейвид Пастор отново на линия за ЦСКА преди дербито в Бистрица Дейвид Пастор отново на линия за ЦСКА преди дербито в Бистрица
Чете се за: 01:22 мин.
Бистрица приема нов епизод от "червеното“ съперничество Бистрица приема нов епизод от "червеното“ съперничество
Чете се за: 02:50 мин.
Дъщерята на Трифон Иванов: Той искаше да даваме всичко, на което сме способни Дъщерята на Трифон Иванов: Той искаше да даваме всичко, на което сме способни
Чете се за: 00:47 мин.
Локомотив (София) измъкна точка в 90-ата минута срещу Спартак (Варна) Локомотив (София) измъкна точка в 90-ата минута срещу Спартак (Варна)
Чете се за: 01:20 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София 1:0 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Локомотив София 1:0 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан Президентите Илияна Йотова и Илхам Алиев обсъдиха енергийното сътрудничество между България и Азербайджан
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ