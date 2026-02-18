Роби Кийн: Лудогорец е много силен отбор

Роби Кийн е на мнение, че Лудогорец е много силен отбор. Старши треньорът на Ференцварош очаква труден първи мач с разградчани от плейофите в Лига Европа, който ще бъде изигран утре (четвъртък) на „Хювефарма Арена“.

Кийн говори и за проблемите, свързани с терена, който е бе затрупан със сняг.

„Надяваме се до началото на мача теренът да бъде подготвен по най-добрия начин. В момента бялото е повече от зеленото. Студеното време е нещо нормално, случва се и в Унгария. Възможно е теренът да бъде кален или тежък, но това ще важи и за двата отбора. Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат”, каза наставникът.

Двата отбора вече имат три мача по между си през този сезон. Унгарците имат две победи, а една среща завърши наравно.

„Познаваме се добре, но домакините имат нов треньор и това означава промени в начина им на игра. Лудогорец е много силен отбор с опит в Европа и разполага с бързи нападатели. Подготвени сме, но трябва да бъдем внимателни. Очаквам труден мач. Целта ни е ясна – искаме да бъдем сред 16-те най-добри отбора в Лига Европа“, завърши Кийн.