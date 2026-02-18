БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала "Тракия" от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Роби Кийн: Лудогорец е много силен отбор

Спорт
Подготвени сме, но трябва да бъдем внимателни, допълни наставникът на Ференцварош.

роби кийн сред вариантите мениджър тотнъм двубоите ференцварош лудогорец
Снимка: X профил на Ференцварош
Роби Кийн е на мнение, че Лудогорец е много силен отбор. Старши треньорът на Ференцварош очаква труден първи мач с разградчани от плейофите в Лига Европа, който ще бъде изигран утре (четвъртък) на „Хювефарма Арена“.

Кийн говори и за проблемите, свързани с терена, който е бе затрупан със сняг.

Надяваме се до началото на мача теренът да бъде подготвен по най-добрия начин. В момента бялото е повече от зеленото. Студеното време е нещо нормално, случва се и в Унгария. Възможно е теренът да бъде кален или тежък, но това ще важи и за двата отбора. Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат”, каза наставникът.

Двата отбора вече имат три мача по между си през този сезон. Унгарците имат две победи, а една среща завърши наравно.

Познаваме се добре, но домакините имат нов треньор и това означава промени в начина им на игра. Лудогорец е много силен отбор с опит в Европа и разполага с бързи нападатели. Подготвени сме, но трябва да бъдем внимателни. Очаквам труден мач. Целта ни е ясна – искаме да бъдем сред 16-те най-добри отбора в Лига Европа“, завърши Кийн.

Пер-Матиас Хьогмо: В Разград има повече сняг от Норвегия, но теренът ще бъде в отлично състояние
Старши треньорът на Лудогорец сподели очакванията си за мача с...
