БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:10 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец привлече украински дефанзивен халф

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

За подписа на 25-годишния полузащитник Лудогорец се пребори с водещи клубове от полската Екстракласа, както и с италианския Удинезе.

Иван Желизко
Снимка: Официален сайт / ludogorets.com
Слушай новината

Лудогорец финализира привличането на украинския дефанзивен халф Иван Желизко от полския Лехия (Гданск). Двата клуба приключиха успешно преговорите по сделката, а футболистът премина задължителните медицински изследвания и фитнестестовете.

За подписа на 25-годишния полузащитник Лудогорец се пребори с водещи клубове от полската Екстракласа, както и с италианския Удинезе.

„Лудогорец е голям клуб и е добре познато име в Европа. Трансферът ми в този отбор е сериозна крачка напред в кариерата ми. Радвам се, че ще бъда част от този клуб и ще дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постига целите си“, сподели Иван Желизко.

Украинският халф има мачове за всички възрастови формации на своята страна. Той е юноша на Карпати (Лвов) и Карвина, а в професионалната си кариера е играл още за латвийския Валмиера, с който става шампион на Латвия през 2022 г.

Желизко е петото ново попълнение на Лудогорец през лятото след трансферите на Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид и Иво Гърбич.

Това е Иван Желизко
Роден: 12 февруари 2001 г., Лвов, Украйна
Пост: дефанзивен халф Ръст: 187 см
Юноша: Карпати (Лвов), Карвина

Кариера
2021: Валмиера (под наем) – 25 мача, 1 гол 2021/22:
Карвина – 6 мача 2022/23:
Валмиера – 44 мача, 5 гола 2023–2026:
Лехия (Гданск) – 89 мача, 13 гола
Национален отбор на Украйна U17: 13 мача U18: 3 мача U19: 3 мача U21: 23 мача U23: 1 мач

Успехи
Шампион на Латвия: 2022 г.

#Иван Желизко #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
1
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
2
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...
Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени
3
Уиткоф след преговорите със Зеленски в Киев: Много сме окуражени
До 31° днес, от петък започва захлаждане
4
До 31° днес, от петък започва захлаждане
139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
5
139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и...
Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война"
6
Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
4
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Български футбол

Повериха мача за Суперкупата на България на Геро Писков
Повериха мача за Суперкупата на България на Геро Писков
Футболните национали до 15 г. се събират на лагер Футболните национали до 15 г. се събират на лагер
Чете се за: 01:07 мин.
От Пиза благодариха за бързата намеса при инцидента с Росен Божинов От Пиза благодариха за бързата намеса при инцидента с Росен Божинов
Чете се за: 01:32 мин.
Ирландец подсилва защитата на ЦСКА Ирландец подсилва защитата на ЦСКА
Чете се за: 01:10 мин.
ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Александър Александров ЦСКА 1948 обяви раздялата си с Александър Александров
Чете се за: 01:02 мин.
Дунав и Славия слагат край на кръга в Първа лига Дунав и Славия слагат край на кръга в Първа лига
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Гледат мярката за неотклонение на шофьора на камиона с над 300 кг. наркотици в Бургас
Гледат мярката за неотклонение на шофьора на камиона с над 300 кг....
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Задимяване в София заради голям пожар на незаконно сметище Задимяване в София заради голям пожар на незаконно сметище
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Пожарите у нас с 30% по-малко в сравнение с последните две години Пожарите у нас с 30% по-малко в сравнение с последните две години
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Разбиваща победа за крайнодясната "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт, правителство обаче е под въпрос Разбиваща победа за крайнодясната "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт, правителство обаче е под въпрос
Чете се за: 03:05 мин.
По света
МВнР следи ситуацията след изригването на вулкана Кракатау
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Добрич отбелязва 110 години от освобождението на Южна Добруджа
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Рекордно ниското ниво на Дунав разкри вековен кораб
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва зимнината тази...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ