Лудогорец продаде Идан Нахмиас на шампиона на Израел

Лудогорец реализира пореден изходящ трансфер. Клубът продаде Идан Нахмиас на шампиона на Израел Апоел Беер Шева.

Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като централният защитник премина медицински и фитнес тестове в новия си отбор. С Апоел бранителят ще участва в основната фаза на Лига Европа.

Идан Нахмиас бе привлечен в Лудогорец през август м.г. от Макаби Тел Авив. За една година защитникът изигра 30 мача и отбеляза 1 гол за 14-кратните шампиони във всички турнири.