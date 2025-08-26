Луис де ла Фуенте: Виждаме, че отпадат футболисти, но трябва да сме спокойни

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Селекционерът на Испания коментира и прословутия рожден ден на суперзвездата Ламин Ямал.

Луис де ла Фуенте
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте даде интервю пред Националното радио на Испания в навечерието на световните квалификации. За европейския шампион всичко започва от София, където ще гостуват на националния отбор на България.

Двубоят е на 4 септември и ще бъде излъчен в ефира на БНТ, както и на нашия сайт.

Наставникът сподели мнението си за прословутия рожден ден на суперзвездата Ламин Ямал, който дълго време беше коментиран в медийното пространство и в социалните мрежи заради размерите на празненствата и цялата тайнственост около тях.

"Ламин е момче на 18 години, но много зряло. Той живее футбола много интензивно и знае как да понесе толкова сложна ситуация като дебюта си за националния отбор на 16 години", започна специалистът.

"Понякога говорим за по-малко приятните неща във футбола, когато всъщност трябва да предаваме ценностите, които той носи. Ламин е готов да се жертва… Той е гений във футбола. Трябва да се съсредоточим повече върху това, отколкото върху това дали си е купил кола, мотор или дали го виждат с приятелка. Ламин не е направил нищо, за което може да бъде укорен", добави той.

В допълнение Де ла Фуенте сподели коментар в аванс за предстоящия списък от повикани, който ще стане ясен на 29 август. Треньорът припомни, че често се стига до изненади.

"В последния момент винаги се случват неща… Виждаме, че отпадат футболисти. Нека сме спокойни, защото има много добри играчи и заместници на всички позиции. Знаем как работи футболът. Всеки член на щаба отговаря за определена позиция, представяме играчите и след това решаваме. Търсят се футболисти, които се състезават на високо ниво и се гордеят, че го правят с националния отбор. Няма значение къде играят", категоричен бе испанският селекционер.

"В Комо има много добри испански футболисти. Сеск е много умен. И двамата сме любители на това да търсим добър футбол. Мората е фантастичен, изключителен футболист. Той ни дава много както на терена, така и извън него. Винаги трябва да се взема предвид. Трябва да се признае всичко, което е направил за националния отбор", завърши Де ла Фуенте.

