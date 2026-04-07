Луис Енрике: ПСЖ не е фаворит, миналата година всички казваха, че Ливърпул е такъв, но в крайна сметка ние спечелихме

Часове преди мача с Ливърпул, треньорът на парижани отказа да определи своя отбор като фаворит. Но Луис Енрике смята, че първият мач утре вечер в Париж, ще има голямо влияние върху класирането.

През миналия сезон, преди да вдигне трофея, ПСЖ направи запомнящо се представяне срещу Ливърпул на осминафиналите. Повече от година по-късно двата отбора ще се срещнат отново, този път на четвъртфиналите. В първия двубой Ливърпул записа победа у дома (1-0), последвана от победа на ПСЖ на "Анфийлд“ със същия резултат преди изпълнението на дузпи (1-0, 4-1 след дузпи).

Луис Енрике се появи в добро настроение пред медиите, ден преди сблъсъка на "Парк де Пренс".

Брадли Баркола все още се възстановява от контузия, а Фабиан Руис и Куентен Нджанту тренират индивидуално. Въпреки това, треньорът не скри амбициите си срещу „червените“.

Запитан как се справя с това ПСЖ да бъде определян за фаворит, той отовори:

"В този тип мачове е невъзможно да има фаворит. Не вярвам, че ние сме фаворитите. Миналата година всички казваха, че Ливърпул е фаворит, но в крайна сметка ПСЖ се класира."

"Тази година е различна от предишната. Това, което винаги искам, е идентичността на отбора да остане същата, да играе добър футбол", добави той.

Енрике внесе яснота около това дали Брадли Баркола, който тренира с групата днес, ще бъде в състава утре.

"Ако все още е на медицинско лечение, няма да играе. Той тренира с отбора, но все още му липсва малко увереност и форма. От него зависи да ни каже кога е готов", лаконичен бе испанският специалист.

Той коментира и състоянието на Фабиан Руис, който все още не тренира с отбора.

"Когато играч е контузен, трябва да се изчака, докато се възстанови напълно. Няма проблем с Фабиан. Но той все още не е тренирал с отбора. Подобрява се, но все още има път, преди да се завърне", коментира Енрике.

Запитан за първия мач срещу Ливърпул миналия сезон и спомените, които пази от него, наставникът на парижани обясни:

"Беше представяне на топ ниво и е невероятно, че загубихме този мач. Целта ни е да печелим всеки мач, да се наслаждаваме на играта на „Парк де Пренс“, на атмосферата и подкрепата на феновете."

Той бе помолен да коментира представянето на бившия играч на парижани Уго Екитике, който е част от отбора на Ливърпул.

"Обикновено не говоря за играчи, които не са в ПСЖ. Но Уго... Той се разви прекрасно в Германия и в Ливърпул. Той беше много млад тук и се подобри много. Не е моментът да говорим за играчите на Ливърпул", заяви Луис Енрике.

Специалистът отговори и на въпроса как оценява завръщането на Ашраф Хакими:

"Той премина през някои трудни периоди с контузията. Трудно е за играч като него да се върне в най-добрата си форма. Много сме щастливи да го видим да се завръща на това ниво."

Запитан какъв мач очаква срещу отбора на Ливърпул, който не изглежда същия като миналата година, Енрике заяви:

"Не знам. Може да е същият тип мач като миналата година. Но през първото полувреме ще се опитаме да притежаваме повече топката от тях. Но ние знаем, че имат качествени играчи, добър треньор. Свикнали сме да играем срещу английски отбори, вероятно няма да е по-различно от миналата година."

А, какво прави този мач специален?

"Фактът, че на четвъртфиналите има само 8 отбора. Когато си свикнал да достигаш до този етап, показването, че си там всяка година, особено срещу Ливърпул, определено е положително. Но ние искаме да се класираме за полуфиналите."

"Както винаги съм казвал, ние се опитваме да играем атрактивен футбол. Когато имаш само един начин на игра, с невероятни играчи, е лесно за мен да го кажа, а трудно за самите играчи. Но това е нашият стандарт. Тогава печелим или губим. И когато имаш и тези фенове, които подкрепят отбора по този начин, винаги е по-лесно. Мачът на "Парк де Пренс" ще бъде ключов", завърши Луис Енрике.