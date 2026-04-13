Луис Енрике: Сигурен съм, че ще бъдем готови

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че реваншът от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Ливърпул на "Анфийлд" ще бъде по-труден от първия мач, в който парижани спечелиха с 2:0.

„За мен това е труден мач. Футболът и мачовете се променят много бързо; трябва да си фокусиран, защото можеш да допуснеш гол много бързо“, каза испанецът. Затова е важно да започнем добре мача, но това няма да е ключът към играта."

„Знаем колко е трудно да се играе на този стадион, но това е мотивация за нас“, продължи той в навечерието на сблъсъка на „Анфийлд“.

„Ще има трудни моменти, но имаме опит в този тип мачове и съм сигурен, че ще бъдем готови“, добави Луис Енрике, който все още е без Фабиан Руис, който отсъства от игра поради контузия на коляното и не е на разположение за двубоя.

„Добрата новина е, че Фабиан се възстановява добре и тренира с отбора“, заяви той.

„Мисля, че разликата в сравнение с миналата година е, че имаме повече увереност. Ние сме настоящите шампиони и знаем как да се справим с този тип мачове“, заяви Ашраф Хакими, добавяйки, че „в този тип турнири няма фаворити“.

„Това е ключов момент през сезона“, заяви мароканският играч.