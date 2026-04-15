Луис Енрике: Трудно е да се защити титлата в Шампионската лига

Наставникът на ПСЖ смята, че отборът заслужено се класира на полуфиналите.

Пари Сен Жермен показа защо е настоящ шампион на Европа, заяви треньорът на тима след втората победа срещу Ливърпул и общ резултат 4:0 от двата мача. Тимът достигна до полуфиналите на Шампионска лига.

ПСЖ беше подложен на натиск в дълги периоди на "Анфийлд", особено през второто полувреме, но Усман Дембеле отбеляза два гола след почивката, а момчетата на Луис Енрике спечелиха с 2:0, за да демонстрират отново вярата и устойчивостта, които са отличителни белези на европейската им кампания.

Луис Енрике каза, че защитата на трофея остава едно от най-трудните предизвикателства във футбола, но че неговият отбор е спечелил правото да се състезава сред елита на Европа за пореден път.

„Трудно е да се защити титлата в Шампионска лига, ние знаем това. Но ние сме отново тук и трябва да се възползваме максимално от тези възможности. Виждате какъв отбор сме, имаме много вяра и самочувствие, а феновете също изразяват тази вяра“, заяви той.

Той отчете и заслугата на вратаря Матвей Сафонов, който спася няколко положения.

"Удоволствие е да разполагам с трима отлични вратари. В случая той свърши работата си по най-добрия начин“, добави наставникът.

Луис Енрике каза, че нуждата на Ливърпул да преследва успеха, след като изоставаше с 0:2 в първия мач, е била в полза на ПСЖ, дори и да е отнело време, за да се възползват напълно.

"Те трябваше да поемат много рискове и това означаваше, че можем да разчитаме на контраатаката и да решим мача. Отне ни повече време да го направим, отколкото бих искал, но веднага щом вкарахме първия гол, това промени нещата. Мисля, че се справихме много добре с мача“, добави испанецът.

ПСЖ ще се изправи срещу Реал Мадрид или Байерн Мюнхен, които ще се срещнат тази вечер, като германците водят с 2:1 след първия двубой.

„Ако кажа един отбор, ще играем срещу другия отбор. Ще държа чаша в ръка, ще гледам мача между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, но няма значение, заслужаваме да сме там и ще се възползваме максимално от това с нашите фенове“, завърши той.

