ПСЖ показа кой е шампионът и на "Анфийлд"

Спорт
Парижани заслужиха място сред най-добрите 4 в Европа.

Усман Дембеле
Снимка: БГНЕС
Пари Сен Жермен продължава защитата на трофея си в Шампионската лига, след като победи Ливърпул с 2:0 като гост и с общ резултат 4:0 се класира убедително за полуфиналите. Там тимът на Луис Енрике ще очаква победителя от сблъсъка между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид.

След успеха с 2:0 в първия мач, парижани излязоха уверено и на „Анфийлд“, като през първото полувреме контролираха играта и не допуснаха сериозен натиск. Двата отбора си размениха по една по-чиста възможност, но като цяло ПСЖ изглеждаше по-организираният тим.

След почивката Ливърпул вдигна оборотите и наложи сериозен натиск в търсене на обрат. Вратарят Матвей Сафонов обаче се превърна в ключова фигура с няколко важни спасявания, които запазиха нулевото равенство.

В средата на втората част домакините получиха шанс да се върнат в мача, след като съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Алексис Мак Алистър. След намесата на ВАР обаче решението беше отменено, което допълнително охлади надеждите на „червените“.

ПСЖ нанесе решителния удар в 72-ата минута. Усман Дембеле се възползва от една от малкото възможности за гостите след почивката и с точен удар даде аванс на парижани. В добавеното време френският национал сложи точка на спора с второто си попадение след бърза контраатака.

Така ПСЖ затвърди превъзходството си от двата мача и продължава уверено към финалната четворка, докато Ливърпул приключва участието си в турнира след тежко поражение с общ резултат 0:4.

#ПФК Ливърпул #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ПСЖ

