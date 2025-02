Лука Дончич дебютира за Лос Анджелис Лейкърс с победа

Лос Анджелис Лейкърс победи Юта Джаз със 132:113 в мач от редовния сезона на Националната баскетболна асоциация. Новото попълнение на "езерняците" Лука Дончич дебютира за победителите.

Словенецът започна двубоя като титуляр и записа първи минути, след като се възстанови от контузия в прасеца. 25-годишният баскетболист се отчете с 14 точки, 5 борби и 4 асистенции за 23:33 минути.

