Лука Дончич получи контузия в мача с Филаделфия, ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс

Спорт
Лука Дончич получи контузия в мача с Филаделфия, ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс
Снимка: БГНЕС
Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, след като напусна принудително терена във втората четвърт на мача с Филаделфия снощи, обяви старши треньорът Джей Джей Редик. Официалната позиция на клуба е „болка в левия крак при подбедрицата“. Самата среща завърши при резултат 119:115, а след успеха си Лекърс оглавява Тихоокеанската дивизия с 31 победи и 19 поражения.

Около четири минути преди края на втората четвърт словенският баскетболист трябваше да излезе принудително. Словенският ас започна мача в свой собствен стил, пълнейки коша на противника, но беше спрян от контузията. Особено тревожно е, че не става дума за травма в резултат от удар на противников играч, а по-скоро всичко се е случило по време на някое от действията.

Дончич разтегна мускул си след пропуснато подаване и като се има предвид, че така и не се завърна в игра, изглежда вероятно контузията да не е невинна. Ако се касае просто за разтегнат мускул, което е най-вероятно според експертите, той ще отсъства от игра от една до три седмици. Но ако става дума за разкъсване на мускулни влакна на левия крак, то вероятно ще излезе от строя до осем седмици.

Като се има предвид гневната реакция на Дончич видяна по телевизията, не би било изненадващо, ако пропусне дългоочаквания Мач на звездите на НБА, който е само след девет дни. Отсъствието му би било огромен удар както за него, така и за феновете, които го избраха като номер 1 във вота. Другата лоша новина е, че по-дълго отсъствие би застрашило и кандидатурата му за желаната награда за най-ценен играч (MVP).

#Лука Дончич #ЛА Лейкърс

