Лука Дончич записа "дабъл-дабъл" при победата на Словения над Великобритания в контролна среща преди Евробаскет 2025

Лука Дончич се завърна на терена с "дабъл-дабъл" срещу тима на Великобритания.

Звездата на словенския национален отбор по баскетбол получи контузия на коляното в предишния мач срещу Латвия.

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс реализира 28 точки и 10 асистенции за успеха на Словения с 93:81 в контролна среща преди началото на европейското първенство.

Грегор Хроват отбеляза 15 точки, а Клемен Препелич се отчете с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции.

Победата беше първа за словенците в подготовката за Евробаскет 2025 след четири поредни загуби.

Тимът на Словения е в група D на предстоящото първенство в компанията на Полша, Франция, Израел, Белгия и Исландия.