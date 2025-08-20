БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Лука Дончич записа "дабъл-дабъл" при победата на Словения над Великобритания в контролна среща преди Евробаскет 2025

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Победата беше първа за словенците в подготовката за шампионата след четири поредни загуби.

Лука Дончич записа "дабъл-дабъл" при победата на Словения над Великобритания в контролна среща преди Евробаскет 2025
Снимка: БГНЕС
Лука Дончич се завърна на терена с "дабъл-дабъл" срещу тима на Великобритания.

Звездата на словенския национален отбор по баскетбол получи контузия на коляното в предишния мач срещу Латвия.

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс реализира 28 точки и 10 асистенции за успеха на Словения с 93:81 в контролна среща преди началото на европейското първенство.

Грегор Хроват отбеляза 15 точки, а Клемен Препелич се отчете с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции.

Победата беше първа за словенците в подготовката за Евробаскет 2025 след четири поредни загуби.

Тимът на Словения е в група D на предстоящото първенство в компанията на Полша, Франция, Израел, Белгия и Исландия.

Рокада в редиците на баскетболните национали за мача с Нидерландия
Рокада в редиците на баскетболните национали за мача с Нидерландия
Милен Дудев: Поемам вината за класирането
Чете се за: 02:47 мин.
Първа чужденка в състава на баскетболния Рилски спортист
Чете се за: 01:12 мин.
Финландецът Лаури Марканен блесна с 42 точки срещу Полша на прага на Евробаскет
Чете се за: 01:15 мин.
Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Чете се за: 03:52 мин.
Бившият национал Тома Йортел се завръща във Франция, ще играе за АСВЕЛ
Чете се за: 03:40 мин.

Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък Пореден тежък инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: МС предлага ген. Емил Тонев да бъде преназначен за...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
