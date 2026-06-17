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Лувърът е „изтощен“ и се нуждае от мащабни инвестиции

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА, БГНЕС
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Лувърът е „изтощен“ и се нуждае от мащабни инвестиции
Снимка: Архив
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Само няколко месеца след встъпването си в длъжност новият директор на Лувъра Кристоф Льорибо предупреди за сериозно влошеното състояние на световноизвестния музей в Париж, предаде ДПА.

В изслушване пред комисия на френския Сенат той заяви, че Лувърът е „изтощен“ и се нуждае от значителни инвестиции за обновяване и поддръжка.

„Можем да го кажем без заобикалки: въпреки внушителното си величие и въпреки всекидневната отдаденост на своите служители, Лувърът е на ръба на възможностите си“, каза пред комисия на Сената - горната камара на френския парламент - ръководителят на музея, назначен през февруари.

Льорибо посочи, че редица технически системи и инфраструктурни елементи в музея са остарели, като определи състоянието им като критично. Според него институцията е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с необходимостта от мащабни ремонтни и модернизационни дейности.

Предупреждението идва на фона на натрупани проблеми за музея, включително сигурността и техническото състояние на сградата. Лувърът остава под натиск и след кражба на скъпоценности на стойност около 88 млн. евро, извършена през октомври 2025 г., както и заради периодични стачки на служителите.

С около девет милиона посетители годишно Лувърът е сред най-посещаваните и важни културни институции в света, отбелязва ДПА.

#Музеят Лувър #Лувърът #инвестиции

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