Лувърът премести част от бижутата си с полицейски ескорт във Френската централна банка

від БНТ , Източник: БТА
По света
Снимка: БТА/Архив
Пет дни след грандиозния обир в Лувъра, част от ценната колекция бижута на парижкия музей беше преместена във Френската централна банка по съображения за сигурност, съобщава ДПА.

Бижутата бяха транспортирани под полицейски ескорт до близките трезори на Френската централна банка, съобщи радиостанция RTL, позовавайки се на осведомени източници.

Лувърът беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията "Аполо", където се съхраняват много кралски бижута на Франция. Те разбиха две витрини и откраднаха осем бижута, принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 млн. евро.

Дръзкото проникване предизвика и дебат за мерките за сигурност в музея.

Първоначално не бе ясно кои експонати са преместени, но по-късно се разбра, че кралските бижута, изложени в галерията "Аполо", и други бижута са сред преместените ценности. Все още няма следа от извършителите или от откраднатите бижута.

Според информацията на RTL, бижутата са били поставени в трезор с висока степен на сигурност, намиращ се на 26 метра под земята. Около 90% от златния резерв на Франция също се съхранява там.

Преместването на ценностите се счита за извънредна мярка. Бележниците на Леонардо да Винчи, чиято стойност се оценява на над 600 млн. евро, се съхраняват в тези трезори от няколко години.

