Катрин Конъли печели президентските избори в Ирландия

По света
Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител в президентските избори в Ирландия, след като единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия „Фина Гейл“ Хедър Хъмфрис - призна поражението си, съобщи Франс прес.

„Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент“, каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на „Фина Гейл“ – партия, стълб на управляващата коалиция в страната.

„Желая ѝ всичко най-добро“, добави Харис.

