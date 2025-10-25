БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хърватия официално върна задължителната военна служба

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Целта е младите хора да се научат на основни умения и знания, необходими в кризисни ситуации

хърватия официално върна задължителната военна служба
Слушай новината

Хърватският парламент гласува за връщане на задължителната военна служба в страната, предаде Асошиейтед прес.

Решението идва на фона на засиленото напрежение в Европа след руската агресия срещу Украйна, както и на очевидната надпревара във въоръжаването и струпването на военни сили на Балканите, които преминаха през кървава война през 90-те години на миналия век, припомня агенцията.

Хърватските депутати одобриха законовите промени с 84 гласа "за", 11 "против" и 30 "въздържали се" в 151-членния парламент. Военната служба ще продължава два месеца и ще осигурява "основно военно обучение", съобщи общественият радио и телевизионен оператор ХРТ.

Това решение бележи завръщане към наборната служба, която беше преустановена през 2008 г., когато страната премина към доброволческа система, припомня АП.

Министерството на отбраната на Хърватия заяви, че целта е младите хора да се научат на основни умения и знания, които са „необходими в кризисни ситуации, за да допринесат за националната сигурност“.

Властите ще започнат да викат новобранците, родени през 2007 г., за медицински прегледи до края на годината. Наборниците ще получават заплата, а отказалите военна служба по съвест могат да изберат гражданска служба.

