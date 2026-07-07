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Любими филмови герои оживяха от пясък в Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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любими филмови герои оживяха пясък бургас снимки
Снимка: БНТ
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В Бургас беше открито 19-то издание на Фестивала на пясъчните скулптури. Още в първите минути след официалното откриване алеите на „Парк Езеро“ се изпълниха с жители и гости на града, които дойдоха да разгледат новия пясъчен град.

Празничната програма започна с изпълнения на Духовия оркестър на Бургас, който зарадва публиката с популярни мелодии от любими филмови продукции. Малките танцьори от танцова школа „Вероник“ с ръководители Вероника Братоева и Натали Георгиева допринесоха за доброто настроение със своите изпълнения, а най-развълнувани, както винаги, бяха децата.

„Фестивалът на пясъчните скулптури е едно от събитията, които създават споделени емоции и красиви спомени. Радвам се, че и тази година той събира толкова много деца, родители и гости на града“, заяви при откриването Диана Саватева, зам.-кмет по култура и вероизповедания.

Тази година фестивалът е посветен на любимите герои от киното, анимацията и видеоигрите. Посетителите могат да видят впечатляващи пясъчни фигури, изработени с изключително майсторство и внимание към детайла, които превръщат пространството в приказен свят на приключения.

В създаването на пясъчния град тази година участват 13 автори – Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов, Добрин Вътев, както и младите творци Христина Илиева, Явор Трайков и Георг Петров.

Фестивалът на пясъчните скулптури е сред най-разпознаваемите летни културни събития в Бургас. И тази година той събира малки и големи, показвайки силата на изкуството да вдъхновява, да забавлява и да създава незабравими спомени. Експозицията ще бъде отворена за посетители до края на септември в „Парк Езеро“. Фестивалът е част от културните инициативи, с които Бургас подкрепя кандидатурата си за Европейска столица на културата през 2032 година.

Снимки: Елеана Цанова, БНТ

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