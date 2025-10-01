Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

Президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев гостува в „Денят започва“ по БНТ и разказа за емоциите след завръщането на националите от Филипините.

„Много сме щастливи от това, което постигнахме. Показахме, че само заедно можем да направим големи неща. Посрещането беше страхотно – момчетата за първи път преживяват такава емоция и бяха възхитени“, сподели Ганев.

Той подчерта, че резултатите не са изненада: „Всичко беше планирано. От години този отбор печели медали при подрастващите. Сега, за да успеят при мъжете, им трябваше силен треньор и добър щаб, който да го подкрепя.“

Ганев разкри и как Джанлоренцо Бленджини е станал селекционер: „Кико винаги е вярвал в този отбор. Когато му се обадих, поисках ангажиментът да е целогодишен. Стиснахме си ръцете и направихме 5-годишен план. Това е голямо предизвикателство – и спортно, и финансово.“