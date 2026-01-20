Легендата на българския футбол Любослав Пенев се завърна в България след лечение в Германия. Новината беше съобщена от популярния водещ Николай Кънчев, който информира във Фейсбук, че специално оборудван медицински самолет е кацнал в 14:25 часа на летище „Васил Левски“.

Организацията по прибирането на бившия национал е била осигурена от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, който е съдействал за изпращането на самолета, снабден с необходимото медицинско оборудване.

През последните месеци Пенев се лекуваше в Германия заради сериозно онкологично заболяване.

В публикацията си Николай Кънчев изрази надежда, че завръщането у дома ще окаже положително влияние върху възстановяването на легендарния нападател, като написа: „Родният въздух и енергията на българите помагат. Наистина у дома и стените помагат!“