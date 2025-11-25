Made in EU спечели наградата на публиката в Испания

Филмът Made in EU на режисьора Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на 63-тия филмов фестивал в Хихон в Испания. Лентата триумфира в конкуренция с 95 заглавия.

"В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката на Arras Film Festival във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си!", споделя Стефан Командарев.

Снимки: Фейсбук/MADE IN EU Movie

Филмът разказва историята на шивачка от малък град и нейния син. Ива е обвинена, че е причината за избухването на пандемия в общността и се превръща в изкупителна жертва на система, която години наред е трупала печалби от нейния труд.