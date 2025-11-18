Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Събитието е под патронажа на президента Румен Радев

лили иванова пее отново парижката зала олимпия 2026
Слушай новината

Лили Иванова ще пее за втори път в зала "Олимпия". Събитието на 24 май 2026 г. е под патронажа на президента Румен Радев, информират от екипа на най-голямото име в българската поп музика.

Лили Иванова отправя специални благодарности на Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, и Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie. Тази година певицата участва за първи път в програмата на "Франкофоли", чието 11-то издание беше на 20 и 21 юни в Пловдив.

В Париж гастролът на Лили Иванова ще бъде заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио "ЛаТиДа".

На 9 януари 2009 г. Лили Иванова става първият български изпълнител със самостоятелен концерт в една от най-популярните зали в Европа. На следващата година излиза албумът "Au Nom De La Foi", който носи името на изпълнената на френски песен по текст на Стефан Шапел, музика на Кристиян Хол и аранжимент на Емил Бояджиев.

#зала "Олимпия" #Лили Иванова #концерт

