Мъглата остава, слънцето се показва по-късно

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Следобед тя ще се разсее, но в Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден.

Вятърът ще е слаб, а температурите ще са от около 0° в мъгливите райони до 8°–10° в Югозападна България, около 8° в София.

В планините ще бъде предимно слънчево, с временна облачност преди обяд над Витоша и Стара планина, където на места може да превали слаб сняг. Температурите ще са около 5° на 1200 м и –1° на 2000 м.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби валежи. Сутринта на места ще има намалена видимост. Максималните температури ще са между 5° и 7°, а морето ще е сравнително спокойно.

Денят постепенно ще се прояснява, но мъглата ще остане основният проблем в част от страната.