Мъгли и превалявания през новата седмица

Предстои седмица, в която сутрините ще започват с мъгли в низините и котловините, но до обяд видимостта ще се подобрява. В понеделник следобед ще настъпи промяна – облачността ще се увеличава от запад и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще завали дъжд.

Дневните температури в началото на седмицата ще се движат между 17° и 22°, в София – около 19°. В планините на височина 1200 метра максималната ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост, но през деня ще е предимно слънчево. Вятърът ще духа слаб до умерен от изток-югоизток, а вълнението на морето ще бъде около 2–3 бала.