БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мъгли и превалявания през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
слънчево време петък сутрешни мъгли
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Предстои седмица, в която сутрините ще започват с мъгли в низините и котловините, но до обяд видимостта ще се подобрява. В понеделник следобед ще настъпи промяна – облачността ще се увеличава от запад и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще завали дъжд.

Дневните температури в началото на седмицата ще се движат между 17° и 22°, в София – около 19°. В планините на височина 1200 метра максималната ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието сутринта ще има намалена видимост, но през деня ще е предимно слънчево. Вятърът ще духа слаб до умерен от изток-югоизток, а вълнението на морето ще бъде около 2–3 бала.

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Времето

Валежи и застудяване от днес в цялата страна
Валежи и застудяване от днес в цялата страна
Наслади се на слънцето – дъждът идва утре Наслади се на слънцето – дъждът идва утре
Чете се за: 01:12 мин.
Уикенд за разходки – преди да захладнее! Уикенд за разходки – преди да захладнее!
Чете се за: 01:00 мин.
Слънчев и топъл уикенд преди захлаждането Слънчев и топъл уикенд преди захлаждането
Чете се за: 00:47 мин.
Мъглата си отива, идва златната есен Мъглата си отива, идва златната есен
Чете се за: 00:35 мин.
Времето днес: повече слънце и по-високи температури Времето днес: повече слънце и по-високи температури
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ