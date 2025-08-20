БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Мъгливо сутринта, слънчево следобед

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
На места ще превали

мъгливо - сутрин
Снимка: илюстративна
Сутринта на отделни места в котловините и около водните басейни видимостта временно ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17°, в София – около 13, на морския бряг - между 19 и 21°.

През деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо, с максимални температури между 27 и 32°, в София – около 29.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Главно преди обяд ще има разкъсана облачност и ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а следобед – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28°. Температурата на морската вода е около 26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15.

През следващите дни ще духа слаб до умерен южен вятър, температурите ще продължат да се повишават и максималните в петък ще са между 33 и 38°. Времето ще бъде предимно слънчево, в петък следобед ще се развие купеста облачност и на отделни места в Западна България е възможно да превали и прегърми.

През почивните дни, от северозапад ще проникне относително студен въздух. В събота облачността ще е променлива, без съществени валежи, а в неделя в по-голямата част от страната ще намалее до слънчево. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще са между 25 и 30°.

#времето #прогноза за времето

