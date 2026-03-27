Макларън не очаква пробив срещу фаворитите в Япония

Макларън не очаква сериозни размествания в подреждането на водещите отбори по време на Гран при на Япония във Формула 1, заяви рейсинг директорът на тима Ранди Сингх.

Въпреки че Оскар Пиастри даде най-добро време във втората свободна тренировка с обиколка от 1:30.133 минути, в отбора остават реалисти относно шансовете си срещу водещите конкуренти.

"Оскар имаше скорост и успя да завърши тренировката, което е положителен знак. Но не очаквам да има големи размествания спрямо предишните състезания“, коментира Сингх.

От Макларън отчитат напредък след трудното начало на сезона, в което Пиастри не успя да стартира в Австралия, а впоследствие отпадна рано и в Китай. Според Сингх работата по развитието на автомобила започва да дава резултат.

"Свършихме сериозен обем от работа след първите два старта и успяваме да извлечем повече от двигателя за 2026 година. Определено има прогрес в това отношение“, допълни той.

Въпреки положителните сигнали, в британския тим не планират значителни подобрения за състезателния уикенд в Япония и остават предпазливи в очакванията си.