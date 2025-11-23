БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макс Верстапен спечели в Лас Вегас и запази шансове за пета титла

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Втори финишира Ландо Норис, но впоследствие бе дисквалифициран.

Макс Верстапен
Снимка: БТА
Слушай новината

Световният шампион за последните четири години във Формула 1 Макс Верстапен спечели състезанието за Голямата награда на Лас Вегас и два кръга преди края на сезон 2025 все още има теоретични шансове за това да вземе пета поредна титла.

Пилотът на Ред Бул потегли от втора позиция в едно от малкото нощни състезания от календара на Формула 1, но още в началото пое лидерската позиция и до края не позволи на никой да му я отнеме.

Втори след нидерландеца завърши Ландо Норис с МакЛарън. Британецът тръгна от полпозишън, но впоследствие бе дисквалифициран. Той и съотборника му Оскар Пиастри получиха дисквалификация, заради дървената дъска, която е в основата на болидите на всички пилоти. Замерванията на ФИА са показали, че и при двамата тя е била с по-малката от нужната дебелина от 9 милиметра.

По улиците на Лас Вегас битка за първото място реално нямаше. Десетина обиколки преди края Норис изоставаше с около пет секунди спрямо Верстапен, но неясен технически проблем го забави чувствително в заключителните турове и в крайна сметка той финишира на цели 20.741 секунди зад Верстапен.

Второто място отива при британеца Джордж Ръсел. Пилотът на Мерцедес завърши на 23.546 секунди зад победителя.

Трети финала пресече другият пилот на Мерцедес Кими Антонели. Италианският новобранец стартира от 17-о място, с невероятно каране и изключително износени твърди гуми в края успя да запази позицията си пред дисквалифицирания Оскар Пиастри с МакЛарън.

