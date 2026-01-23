Малката тигрица в зоопарка в Стара Загора ще носи името Мина

Тигърчето, родено в зоопарка в Стара Загора, вече си има име. Малката тигрица ще се казва Мина, съобщи д-р Найден Илинов.

От парка организираха конкурс, за да бъде избрано името. В надпреварата се включиха над 5000 души. Предложенията се приемаха на страницата на парка във Фейсбук.

"Надпреварата беше изпълнена с много емоции, динамика и страхотни предложения. В битката за име, освен победителя, сред предложенията се откроиха Зара, Тина, Аша и Тайра", споделят от зоопарка.

Още другата седмица ще стане ясно името на победителя. Той ще спечели безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод, специална възможност да надникне "зад кулисите" и да научи любопитни тайни от кухнята на нашата зооградина, посочват още от Зоопарк Стара Загора.