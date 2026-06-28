БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в...
Чете се за: 01:45 мин.
Трагедията във Венецуела: Всеки спасен човешки живот е чудо
Чете се за: 03:25 мин.
Цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мълния рани няколко души в увеселителен парк в Южна Швеция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
мълния уби младеж германия шест души ранени
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния днес удари дърво в увеселителен парк в Сконе, Южна Швеция, съобщиха управата на парка “Тоселила Сомарланд“ и местните здравни власти, цитирани от Франс прес.

“Днес имаше силна гръмотевична буря в “Тоселила”, при която няколко светкавици удариха обекта. В резултат са ранени няколко души”, написа увеселителният парк във Фейсбук страницата си.

Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с “тежки наранявания”.

Двама други души също са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място.

“Всички имат леки наранявания”, съобщиха местните власти на Сконе в изявление.

Обществената Шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и е уверил, че няма посетители на атракционите или в басейните.

Въпреки това светкавица е ударила дърво, а група, преминаваща наблизо е била ударена от падащи клони.

Днес Шведският метрологичен и хидрологичен институт издаде предупреждение за гръмотевични бури и проливни валежи над голяма част от Южна Швеция.

#мълния #увеселителен парк #Швеция

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Жълт код за горещо време – очакват се температури между 32° и 37°
2
Жълт код за горещо време – очакват се температури между...
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
3
Ясна е пълната картина на елиминациите за Мондиал 2026
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
4
Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Антоново
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са пострадали
5
Пожар горя в столичния квартал “Лозенец”, двама души са...
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след като жегата разтопи релсите
6
Почти 30° тази нощ в Германия: Спряха трамваите в Лайпциг, след...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
6
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...

Още от: Европа

Заради войната в Украйна: Липса на хора застрашава прибирането на реколтата
Заради войната в Украйна: Липса на хора застрашава прибирането на реколтата
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
СЗО: Над 1300 души са загубили живота си заради горещините в Европа СЗО: Над 1300 души са загубили живота си заради горещините в Европа
Чете се за: 01:17 мин.
40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове 40-градусови жеги в Италия – властите обявиха червен код в много от големите градове
Чете се за: 01:22 мин.
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за скачане с парашут
Чете се за: 00:42 мин.
Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Проверки на мантинелите: Вътрешният министър с разкрития по темата
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили? Хищници в интернет - как да опазим децата от педофили?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация Васил Терзиев: София има нужда от по-високи собствени приходи и финансова децентрализация
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи Живот сред руините: Във Венецуела продължават да пристигат спасителни екипи
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Самолетна катастрофа във Франция: 11 души загинаха при обучение за...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Гореща вълна обхваща и България, предупреждения за опасни...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Тежък трафик и задръствания по Южното Черноморие в пика на сезон
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ