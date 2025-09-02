Ман Сити представи Донарума като ново попълнение

Вратарят Джанлуиджи Донарума премина от ПСЖ в Манчестър Сити, съобщиха от пресслужбата на английския клуб. Италианецът е подписал договор за 5 години, като се очаква ПСЖ да получи за правата на играча около 35 милиона евро, макар конкретна сума да не се назовава.

Донарума отказа да поднови договора си с ПСЖ, който изтичаше след 12 месеца, което накара ръководството на европейския шампион да потърси раздяла с 26-годишния футболист.

„Да подпиша с Манчестър Сити е толкова специален и горд момент за мен. Присъединявам се към отбор, пълен с таланти от световна класа, и отбор, воден от един от най-великите мениджъри в историята на футбола - Пеп Гуардиола. Това е клуб, към който всеки играч в световния футбол би искал да премине“, сподели Донарума.

„Възхищавам се да гледам Манчестър Сити от много години - така че сега да мога да играя за клуба е огромна чест и привилегия. Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници, персонала и феновете. Да играя на стадион „Етихад“ ще бъде много, много специално за мен. Много съм развълнуван за това, което предстои, и мога да обещая, че ще дам абсолютно всичко, за да се опитам да помогна на клуба да постигне още по-голям успех“, добави юношата на Милан.