БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Манчестър Сити и проблемът на вторите полувремена

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Европейски футбол
Запази

Възпитаниците на Хосеп Гуардиола трябва да си припомнят, че мачът не приключва след първото полувреме.

Манчестър Сити
Снимка: БТА
Слушай новината

Колкото повече сезонът напредва, толкова по-отчетлив става проблемът, който Манчестър Сити изпитва през вторите полувремена от своите мачове. И няма да е преувеличено, ако кажем, че това може и да е основната пречка в битката за титлата с Арсенал, която след последния уикенд отново изглежда по-скоро спечелена от „артилеристите“. „Гражданите“ водеха с 2 гола срещу един неуверен и готов да загуби всяка среща във Висшата лига Тотнъм. Но въпреки това авансът не оцеля. Нещо повече – играчите на Хосеп Гуардиола не успяха да стигнат до победата в 3 от последните 4 мача, в които са водили на почивката. А това е крайно нетипично. Да, някои биха казали, че първият гол на „шпорите“ трябваше да бъде отменен заради фаул в атака на Доминик Соланке, но това би прозвучало по-скоро като оправдание, отколкото като достатъчно сериозен довод за поредната загуба на точки.

По-рано през годината Ман Сити водеше у дома на почивката срещу Челси, както и срещу Брайтън. В крайна сметка стигаше само до ремито. Но поне нямаше чак толкова сериозно отстъпление в играта през второто полувреме, както вчера срещу Тотнъм. Енергичен, получил прилив на положителна емоции и по-дързък Тотнъм срещу вял, незнайно защо грешащ непрестанно състав на Сити. Това представляваше втората част в северен Лондон снощи. И определено не можем да си обясним частичния обрат с по-голямо качество в редиците на „шпорите“. Едва ли ще се намери човек, та бил той и привърженик на лондончани, който да твърди, че неговите любимци разполагат с по-класни състезатели от тези на „гражданите“. Но това, с което разполагаше Тотнъм през второто полувреме, беше желание. Обикновено има две причини за подобно отстъпление – ментална или физическа. Ман Сити изигра прекалено много мачове през януари, но Гуардиола разполага с достатъчно богат избор на играчи, които да ротира. Да не споменавам, че бяха привлечени две от най-апетитните хапки в цялата Висша лига през настоящия трансферен прозорец – Марк Гехи и Антоан Семеньо. Психологическият фактор е свързан и с лекотата, с която Сити играеше преди почивката. Сякаш подвеждаща лекота, защото отборът водеше с 2:0, а можеше спокойно да е вкарал 3 или 4 гола. И изведнъж представата за реалността на терена на Ерлинг Холанд и съотборниците му очевидно беше замъглена и 15-минутната почивка тотално извади от ритъм „небесносините“.

През първото полувреме Гуардиола искаше от Холанд и Семеньо да играят заедно на върха на атаката, без ганаецът да бъде изтеглен прекомерно на фланга. Четиримата в халфовата линия зад тях изглеждаше достатъчно гъвкаво и изобретателно. Сити играеше с лекота, създаваше положения често, имаше настроение. Понякога Бернардо Силва се прибираше в центъра при Родри, което даваше възможност на Нико О‘Райли и Раян Шерки да имат малко по-разкрепостена роля. Пресата се получаваше добре. Когато паузата дойде, капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро трябваше да бъде заменен, което изглеждаше като още една добра новина за гостите. Изведнъж обаче всичко се срина.

Манчестър Сити е спечелил само 1 от последните си 6 мача в шампионата, а това е прекалено малко, ако искаш да държиш под напрежение водача в класирането. Което също е странно, защото повечето играчи в отбора са с прекалено сериозен опит, за да си позволяват толкова елементарно пилеене на точки.

Тимът на Гуардиола продължава да е в гонитбата за титлата – най-малкото заради уменията си. Разликата е шест точки, има и директен мач на „Етихад“. Но играчите трябва спешно да си припомнят, че мачът не приключва след първото полувреме, каквото и предимство да си имал там.

Свързани статии:

Тотнъм взе точка от Ман Сити след впечатляващ обрат
Тотнъм взе точка от Ман Сити след впечатляващ обрат
Дербито в Лондон завърши без победител.
Чете се за: 01:15 мин.
#Манчестър Сити

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Aнализи

Довиждане на шейховете
Довиждане на шейховете
Италианецът, който пренесе огъня през времето Италианецът, който пренесе огъня през времето
Чете се за: 06:57 мин.
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Чете се за: 08:12 мин.
Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open
Чете се за: 03:20 мин.
Сноубордистката Маделин Шафрик се цели в олимпийската си мечта десетилетие след оттеглянето си Сноубордистката Маделин Шафрик се цели в олимпийската си мечта десетилетие след оттеглянето си
Чете се за: 05:07 мин.
Магическото число в тениса вече е 22 Магическото число в тениса вече е 22
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ