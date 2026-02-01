Тотнъм взе точка от Ман Сити след впечатляващ обрат

Дербито на 24-ия кръг във Висшата лига между Тотнъм и Манчестър Сити завърши 2:2 в Лондон, след като "шпорите" направиха впечатляващо завръщане през второто полувреме.

Гостите от Манчестър откриха резултата още в 10-ата минута чрез Раян Шерки, а Антоан Семеньо удвои преднината им в края на първото полувреме.



След паузата Тотнъм промени изцяло играта и успя да намали чрез Доминик Соланке в 53-ата минута. Само 17 минути по-късно Соланке завърши акробатично своеобразен шедьовър за 2:2, който спокойно може да претендира за гол на сезона.

Последните минути предложиха напрежение пред двете врати, но нови попадения не паднаха, а няколко впечатляващи намеси на Джанлуиджи Донарума запазиха точката за Сити.

С този резултат Манчестър Сити остава втори в класирането с 47 точки, докато Тотнъм е 14-и с 29 точки, като Арсенал продължава да води убедително с преднина от шест точки.