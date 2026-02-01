Трета поредна победа за Ман Юнайтед на Майкъл Карик

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
„Червените дяволи“ събраха на сметката си 41 точки изостават само на 5 от третия в класирането Астън Вила.

Шешко, Далот и Карик
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Манчестър Юнайтед измъкна драматична победа с 3:2 срещу Фулъм на „Олд Трафорд“ в мач от 24-ия кръг на Премиър лийг и записа трети пореден успех под ръководството на Майкъл Карик.

Каземиро даде аванс на домакините в 19-ата минута след центриране от фал, а в 56-ата асистира на Матеус Куня, който с мощен удар удвои. Юнайтед изглеждаше спокоен до заключителните минути, но допусна срив – Раул Хименес намали от дузпа в 85-ата, а резервата Кевин изравни в добавеното време.

Радостта на Фулъм обаче бе кратка. Само минута по-късно Бруно Фернандеш намери Бенямин Шешко, който с хладнокръвен удар донесе победата на „червените дяволи“ с гол в 90+4.

Юнайтед отново показа по-смело и офанзивно лице, но и познатите колебания в края, които този път бяха компенсирани с характер и решителен финален щурм.

За Манчестър Юнайтед това беше трета поредна победа под ръководството на Карик.

„Червените дяволи“ събраха на сметката си 41 точки изостават само на 5 от третия в класирането Астън Вила. Бирмингамци загубиха у дома с 0:1 от Брентфорд в друга среща от кръга, играна по същото време.

В следващия кръг Юнайтед приема у дома Тотнъм и ще опита да постигне четвърти пореден успех във Висшата лига.

