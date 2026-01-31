Илия Груев игра едно полувреме при загубата на Лийдс от Арсенал

Арсенал победи Лийдс с 4:0 в мач от 24-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев бе титуляр и на почивката бе заменен от Ноа Окафор.

И двата точни удара през първото полувреме на стадион "Елън Роуд" в Лийдс бяха на сметката на столичани. Възпитаниците на Микел Артета откриха резултата в 27-ата минута. Мартин Зубименди засече с глава центриране в наказателното поле на Нони Мадуеке.

"Артилеристите" удвоиха преднината си в 38-ата минута. В опит да боксира топката при центриране от корнер на Нони Мадуеке, Карл Дарлоу изпрати кълбото в собствената си врата.

През втората част лондончани продължиха да бележат. Виктор Гьокереш засече от воле центриране във вратарското поле на резервата Габриел Мартинели.

Гостите подпечатаха успеха си с четвърти гол в 86-ата минута. За попадението комбинираха двама футболисти, появили се от резервната скамейка. Мартин Йодегард подаде към Габриел Жезус в пеналтерията. Бразилецът се обърна и стреля в далечния ъгъл за 4:0.

Арсенал остава на върха в класирането с актив от 53 пункта. Лийдс заема 16-ата позиция в подреждането с 26 точки.

В останалите мачове, играни по същото време, Борнемут спечели гостуването си на Уувърхемптън с 2:0, а срещата между Брайтън и Евертън завърши при равенство 1:1.