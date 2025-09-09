Манчестър Сити стигна до споразумение с Висшата лига относно Сделките със свързани лица

Манчестър Сити и Висшата лига стигнаха до споразумение по спора си за правилата, които отговарят за Сделките със свързани лица (АПТ).

Това дело не е свързано със 115-те обвинения срещу клуба в нарушения на финансовите правила на Премиършип. Сити отхвърля обвиненията.

"Гражданите" започнаха арбитражна процедура на 20 януари срещу настоящите правила на АПТ. Те са създадени, за да гарантират, че сделки между клубове и хора, свързани с тяхната собственост, се случват на справедлива пазарна стойност.

Споразумението между Сити и ВЛ означава, че няма да се стига до съдебен процес през октомври.

Все още остава неясно на този етап кога ще бъде обявено решение по казуса със 115-те нарушения. Висшата лига повдигна обвинение срещу Сити през февруари 2023, а изслушването се проведе между септември и декември миналата година.