ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Манчестър Юнайтед назначи Майкъл Карик за мениджър до края на сезона

от БНТ
Чете се за: 02:27 мин.
Англичанинът е бивш играч и треньор на "червените дяволи".

Майкъл Карик
Снимка: БГНЕС
Манчестър Юнайтед потвърди назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър до края на сезона, като му възложи задачата да изведе „червените дяволи“ обратно в Шампионската лига.

„Знам какво е необходимо, за да успееш тук. Сега фокусът ми е върху това да помогна на играчите да достигнат стандартите, които очакваме в този невероятен клуб. Вече съм работил с редица футболисти и продължих да наблюдавам отбора отблизо през последните години. Имам пълна вяра в техния талант, отдаденост и способност да бъдат успешни тук. Все още има за какво да се борим през сезона. Готови сме да се обединим и да дадем на феновете това, което заслужават заради невероятната си подкрепа“, заяви 44-годишният Карик, който по време на 12-годишната си кариера като футболист на клуба спечели 12 големи трофея.

Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим на 5 януари след 14 месеца начело на отбора, а в дните оттогава бившият партньор в полузащитата на Майкъл Карик - Дарън Флетчър, ръководеше тима при равенството 2:2 срещу Бърнли и загубата с 1:2 от Брайтън, с която Юнайтед отпадна от ФА Къп.

Майкъл Карик носеше фланелката на „червените дяволи“ между 2006 и 2018 година, записвайки 464 мача и отбелязвайки 24 гола във всички турнири.

След като прекрати кариерата си той беше част от щаба на Жозе Моуриньо по време на престоя му в Манчестър Юнайтед, а по-късно беше и временен наставник за по-малко от две седмици след уволнението на Оле Гунар Солскяер.

Между 2022 и 2025-а Карик беше начело на Мидълзбро във второто ниво на английския футбол, а през миналото лято беше уволнен, след като завърши 10-и.

Майкъл Карик започва втория си престой начело на Юнайтед с дербито срещу Манчестър Сити в събота.

