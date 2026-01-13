Манчестър Юнайтед назначи Майкъл Карик за мениджър до края на сезона

Манчестър Юнайтед потвърди назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър до края на сезона, като му възложи задачата да изведе „червените дяволи“ обратно в Шампионската лига.

„Знам какво е необходимо, за да успееш тук. Сега фокусът ми е върху това да помогна на играчите да достигнат стандартите, които очакваме в този невероятен клуб. Вече съм работил с редица футболисти и продължих да наблюдавам отбора отблизо през последните години. Имам пълна вяра в техния талант, отдаденост и способност да бъдат успешни тук. Все още има за какво да се борим през сезона. Готови сме да се обединим и да дадем на феновете това, което заслужават заради невероятната си подкрепа“, заяви 44-годишният Карик, който по време на 12-годишната си кариера като футболист на клуба спечели 12 големи трофея.

Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим на 5 януари след 14 месеца начело на отбора, а в дните оттогава бившият партньор в полузащитата на Майкъл Карик - Дарън Флетчър, ръководеше тима при равенството 2:2 срещу Бърнли и загубата с 1:2 от Брайтън, с която Юнайтед отпадна от ФА Къп.

Майкъл Карик носеше фланелката на „червените дяволи“ между 2006 и 2018 година, записвайки 464 мача и отбелязвайки 24 гола във всички турнири.

След като прекрати кариерата си той беше част от щаба на Жозе Моуриньо по време на престоя му в Манчестър Юнайтед, а по-късно беше и временен наставник за по-малко от две седмици след уволнението на Оле Гунар Солскяер.

Между 2022 и 2025-а Карик беше начело на Мидълзбро във второто ниво на английския футбол, а през миналото лято беше уволнен, след като завърши 10-и.

Майкъл Карик започва втория си престой начело на Юнайтед с дербито срещу Манчестър Сити в събота.