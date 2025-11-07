Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим и нападателят на Браян Мбемо бяха избрани съответно за Треньор и Играч на месеца във Висшата лига за месец октомври.

"Червените дяволи" спечелиха всичките си три двубоя през изминалия месец, включително визитата си над шампиона Ливърпул с 2:1 на "Анфийлд". За първи път отборът спечели три поредни срещи за първенство под ръководството на Аморим.

Мбемо пък от своя страна беше въвлечен в четири гола. Камерунският национал вкара или асистира във всеки от трите спечелени двубоя на манчестърци. Освен Ливърпул, Юнайтед победи и Съндърланд и Брайтън. Мбемо изпревари Ерлинг Холанд, Юриен Тимбер и Бруно Гимараеш, за да прибере приза за първи път в кариерата си.

Аморим пък направи същото, но при мениджърите, като се справи с конкуренцията на Микел Артета, Унай Емери и Андони Ираола.