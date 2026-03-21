Манчестър Юнайтед пропусна да превземе крепостта на Борнемут

Чете се за: 03:55 мин.
"Червените дяволи" и "черешките" си отбелязаха четири гола за едно полувреме във Висшата лига.

Манчестър Юнайтед пропусна да превземе крепостта на Борнемут
Снимка: Manchester United/X
Слушай новината

Борнемут и Манчестър Юнайтед не успяха да се победят във Висшата лига. Двата отбора сътвориха равенство след 2:2 в мач от 31-ия кръг.

На стадион "Виталити" момчетата на Майкъл Карик повеждаха на два пъти, но стигнаха единствено до точката, тъй като футболистите на Андони Ираола намериха пътя към равенството. Бруно Фернандеш вкара за гостите от дузпа, а Джеймс Хил си отбеляза автогол, докато от другата страна Райън Кристи и Ели Крупи също бе точен от 11-метров наказателен удар. "Червените дяволи" доиграха двубоя с човек по-малко, тъй като Хари Магуайър бе изгонен с червен картон. За "черешките" това се оказа петото поредно равенство в шампионата.

Така тимът от Манчестър заема третото място във временното класиране на английския елит с 55 точки, а "черешките" се намират на десетата позиция с 42. Следващият мач за Юнайтед в шампионата ще бъде на 13 април, когато ще приеме Лийдс. От своя страна гостува на Арсенал два дни по-рано.

Гостите бяха близо до това да поведат още в 5-та минута, като Джордже Петрович спаси силен шут на Амад Диало. Последва бърза контраатака за домакините, при която Раян напредна и стреля в аут.

Матеус Куня също се опита да открие в полза на „червените дяволи“ и намирайки се на добра позиция стреля, но Петрович прати топката в корнер. След това и Бруно Фернандеш опита да изненада сръбския страж, който отново бе на мястото си и спаси.

В 22-та минута Раян напомни за себе си с точен удар, като Сане Ламенс също се справи, запазвайки резултата непроменен.

В 35-та минута тимът от Манчестър пропиля най-чистото си положение. Диого Далот центрира, а Фернандеш засече от въздуха, но и този път Петрович прояви рефлекси. „Черешките“ отговориха с изстрели на Адриан Труфер и Маркъс Тавърниър, като и двамата не успяха да преодолеят Ламенс.

Всичко по-интересно се случи във втората част и тези думи се затвърдиха в 59-та минута. Алекс Хименес задържа Куня в наказателното поле на домакините и последва дузпа. Зад топката застана Фернандеш, който не трепна при изпълнението за 1:0 в полза на гостите.

Шест минути по-късно „черешките“ поставиха равенството на таблото. Райън Кристи размени двойно подаване с Труфер и с хубав удар матира Ламенс за 1:1.

„Червените дяволи“ се нуждаеха само от 4 минути, за да си върнат преднината. Фернандеш центрира от корнер, а Джеймс Хил се опита да избие топката, но я прати в собствената си врата.

Алекс Скот можеше да изравни малко след това, като единствено гредата го спря да разочарова Ламенс.

В 81-та минута равенството за втори път светна на таблото. Хари Магуайър задържа Еванилсон в наказателното поле и бе санкциониран с червен картон, а „черешките“ получиха право на дузпа. Тя бе превърната в гол от Ели Крупи.

