Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"
Чете се за: 00:50 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
"Червените дяволи" се изкачиха в първата половина на класирането в Англия.

Хари Магуайър
Снимка: БГНЕС
Манчестър Юнайтед победи като гост Ливърпул с 2:1 в голямото дерби от осмия кръг на английската Висша лига. В герой за „червените дяволи“ се превърна централният защитник Хари Магуайър, който реализира победното попадение в 84-ата минута. Малко преди това домакините бяха изравнили резултата чрез Коди Гакпо, който се разписа за 1:1 в 78-ата минута. Резултатът на „Анфийлд“ пък бе открил новото попълнение Брайън Мбемо още във втората минута!

Загубата е трета поредна за шампиона Ливърпул, който вече изостава на 3 точки от лидера Арсенал. Манчестър Юнайтед пък се изкачи на 9-то място в таблицата. Тимът на Рубен Аморим има актив от 13 точки, като е спечелил три от последните си четири шампионатни двубоя.

В следващия кръг Юнайтед приема Брайтън, докато Ливърпул ще играе срещу Брентфорд.

Гостите поведоха още във втората минута, когато Амад Диало подаде на Браян Мбемо, който откри резултата с плътен удар до десния стълб.

В 20-ата минута Коди Гакпо направи сериозен пропуск за тима на Арне Слот, а веднага след това капитанът на гостите Бруно Фернандеш изпусна да удвои за Юнайтед.

След почивката удар на Гакпо срещна десния стълб в 50-ата минута. Голямата звезда на домакините Мохамед Салах също пропусна за Ливърпул, но в 78-ата минута Федерико Кизеза, влезнал в игра като резерва, подаде на Гакпо, който изравни - 1:1.

Юнайтед обаче не бе казал последната си дума, като в 84-ата минута Хари Магуайър засече с глава центриране на Бруно Фернандеш и заби топката в мрежата зад Гиорги Мамардашвили за крайното 1:2.

#Висша лига 2025/26 #ФК Ливърпил #ФК Манчестър Юнайтед

