Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"

Манчестър Юнайтед победи като гост Ливърпул с 2:1 в голямото дерби от осмия кръг на английската Висша лига. В герой за „червените дяволи“ се превърна централният защитник Хари Магуайър, който реализира победното попадение в 84-ата минута. Малко преди това домакините бяха изравнили резултата чрез Коди Гакпо, който се разписа за 1:1 в 78-ата минута. Резултатът на „Анфийлд“ пък бе открил новото попълнение Брайън Мбемо още във втората минута!

Загубата е трета поредна за шампиона Ливърпул, който вече изостава на 3 точки от лидера Арсенал. Манчестър Юнайтед пък се изкачи на 9-то място в таблицата. Тимът на Рубен Аморим има актив от 13 точки, като е спечелил три от последните си четири шампионатни двубоя.

В следващия кръг Юнайтед приема Брайтън, докато Ливърпул ще играе срещу Брентфорд.



Гостите поведоха още във втората минута, когато Амад Диало подаде на Браян Мбемо, който откри резултата с плътен удар до десния стълб.

В 20-ата минута Коди Гакпо направи сериозен пропуск за тима на Арне Слот, а веднага след това капитанът на гостите Бруно Фернандеш изпусна да удвои за Юнайтед.

След почивката удар на Гакпо срещна десния стълб в 50-ата минута. Голямата звезда на домакините Мохамед Салах също пропусна за Ливърпул, но в 78-ата минута Федерико Кизеза, влезнал в игра като резерва, подаде на Гакпо, който изравни - 1:1.

Юнайтед обаче не бе казал последната си дума, като в 84-ата минута Хари Магуайър засече с глава центриране на Бруно Фернандеш и заби топката в мрежата зад Гиорги Мамардашвили за крайното 1:2.