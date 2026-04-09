Манчестър Юнайтед ще проведе част от подготовката си в Скандинавия

Манчестър Юнайтед ще проведе част от лятната си подготовка в Скандинавия, като са планирани контролни срещи във Финландия, Норвегия и Швеция. От клуба разкриха допълнителни детайли около предсезонната програма, след като по-рано стана ясно, че тимът ще се изправи срещу Лийдс в Дъблин на 12 август.

В рамките на скандинавското турне съставът, воден от Майкъл Карик, ще премери сили с Рексъм на 18 юли в Хелзинки, на Олимпийския стадион. Няколко дни по-късно – на 24 юли – „червените дяволи“ ще гостуват на Розенборг в Трондхайм, където мачът ще се играе на „Леркендал“.

След това английският гранд ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в Стокхолм на 1 август, а обиколката им в Северна Европа ще завърши с двубой срещу Пари Сен Жермен в Гьотеборг на 8 август.

В последните години Манчестър Юнайтед традиционно провеждаше по-голямата част от подготовката си извън Европа – в САЩ, Австралия и страните от Далечния изток.