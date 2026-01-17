Манчестър Юнайтед спечели градското дерби със Сити при завръщането на Майкъл Карик

Манчестър Юнайтед победи Манечестър Сити с 2:0 в първия мач от 22-ия кръг на Висшата лига. "Червените дяволи" спечелиха градския сблъсък в завръщането на бившия играч и треньор на клуба Майкъл Карик.

През първото полувреме на стадион "Олд Трафорд" домакините можеха да открият резултата още в 3-ата минута, но Хари Магуайър стреля с глава в напречната греда.

До края на първата част попадения на Амад Диало и капитана Бруно Фернандеш бяха отменени заради засада.

След почивката Джанлуиджи Донарума отрази изстрели на Амад Диало и Брайън Мбемо.

Футболистите в червено заслужено откриха резултата в 65-ата минута. Брайън Мбемо завърши контраатака с удар в далечния ъгъл, след като бе изведен в наказателното поле от Бруно Фернандеш.

20-кратните шампиони на Англия нанесоха втори удар в 76-ата минута, с което подпечатаха успеха си. Патрик Доргу засече подаване в пеналтерията на резервата Матеуш Куня.

В последната минута от редовното време Амад Диало можеше да запише името си сред голмайсторите, но стреля в лявата греда.

Секунди след като се появи в игра Мейсън Маунт прати топката в противниковата врата, но голът му бе отменен заради засада, след намесата на ВАР.

Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 43 точки. Манчестър Юнайтед се изкачи до 4-ата позиция в подреждането с 35 пункта.