Легендарният боксьор ще вземе участие в 10-рундов демонстративен мач в Лас Вегас.
Легендарният боксьор Мани Пакиао ще се завърне на ринга на 18 април и ще се изправи срещу бившия световен шампион в полусредна категория Руслан Проводников в 10-рундов демонстративен мач в Лас Вегас.
47-годишният Пакиао се би за последно на 19 юли срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, като загуби със съдийско решение.
„Завръщането в Лас Вегас означава много за мен и съм развълнуван да работя с екип, фокусиран върху създаването на преживяване от световна класа за феновете. Връщам се, за да дам страхотен двубой и съм готов“, каза филипинската легенда.
Двубоят ще се проведе в зала „Томас & Мак Сентър“.