БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мани Пакиао ще се завърне на ринга

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Легендарният боксьор ще вземе участие в 10-рундов демонстративен мач в Лас Вегас.

Мани Пакиао
Снимка: БГНЕС

Легендарният боксьор Мани Пакиао ще се завърне на ринга на 18 април и ще се изправи срещу бившия световен шампион в полусредна категория Руслан Проводников в 10-рундов демонстративен мач в Лас Вегас.

47-годишният Пакиао се би за последно на 19 юли срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, като загуби със съдийско решение.

„Завръщането в Лас Вегас означава много за мен и съм развълнуван да работя с екип, фокусиран върху създаването на преживяване от световна класа за феновете. Връщам се, за да дам страхотен двубой и съм готов“, каза филипинската легенда.

Двубоят ще се проведе в зала „Томас & Мак Сентър“.

#Руслан Проводников #Мани Пакиао

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
4
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
5
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Бокс

Близо 400 боксьори от 35 държави пристигат в София за боксовия турнир "Странджа"
Близо 400 боксьори от 35 държави пристигат в София за боксовия турнир "Странджа"
България с 12 боксьори на "Дракула Оупън" България с 12 боксьори на "Дракула Оупън"
Чете се за: 00:57 мин.
Златислава Чуканова се готви с националния отбор преди Купа "Странджа" Златислава Чуканова се готви с националния отбор преди Купа "Странджа"
Чете се за: 01:40 мин.
Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април
Чете се за: 00:55 мин.
Боксьори от три континента идват за спаринги с националите на България Боксьори от три континента идват за спаринги с националите на България
Чете се за: 01:32 мин.
България с три златни медала на боксовия турнир "Олимпийски надежди" България с три златни медала на боксовия турнир "Олимпийски надежди"
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тежка зимна обстановка в района на прохода "Шипка" и Предбалкана (СНИМКИ) Тежка зимна обстановка в района на прохода "Шипка" и Предбалкана (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибета на Васил Левски Отбелязваме 153 години от гибета на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Костадинов за случая "Петрохан": Има много празноти както...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пет законопроекта за промени в Закона за здравето влизат на първо...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ