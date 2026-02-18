Легендарният боксьор Мани Пакиао ще се завърне на ринга на 18 април и ще се изправи срещу бившия световен шампион в полусредна категория Руслан Проводников в 10-рундов демонстративен мач в Лас Вегас.

47-годишният Пакиао се би за последно на 19 юли срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, като загуби със съдийско решение.

„Завръщането в Лас Вегас означава много за мен и съм развълнуван да работя с екип, фокусиран върху създаването на преживяване от световна класа за феновете. Връщам се, за да дам страхотен двубой и съм готов“, каза филипинската легенда.

Двубоят ще се проведе в зала „Томас & Мак Сентър“.