Мари Боузкова е на полуфинал в Богота

Водачката в схемата Мари Боузкова (Чехия) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове от сериите WTA 250 в Богота. Надпреварата е с награден фонд 283 347 долара.

Боузкова победи Даря Семенистая (Латвия) с 6:1, 7:5 за час и 39 минути. Тя направи пет пробива в мача и два пъти загуби подаването си.

В спор за място на финала чехкинята ще играе срещу Ясмин Ортенци (Аржентина), която елиминира сънародничката си Хулия Риера с 6:7(5), 6:3, 6:2.

Номер 8 Пана Удварди (Унгария) достигна до първия си полуфинал на турнир на УТА за тази година, след като спечели срещу полякинята Катаржина Кава със 7:6(2), 6:1. Следващата й съперничка ще бъде Емилиана Аранго (Колумбия), която надделя над Варвара Лепченко (САЩ) с 6:4, 6:3.