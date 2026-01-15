БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица гостува на Палмберг в търсене на паметна вечер в Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Двубоят започва в 19:00 часа.

Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Марица Пловдив продължава борбата си в Шампионската лига с гостуване на германския Палмберг Шверин. "Жълто-сините" гостуват в "Палмберг Арена" в четвъртия си двубой от програмата на група Е в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир. Срещата е от 19:00 часа българско време.

Маричанки започнаха годината по най-добрия възможен начин, след като пречупиха френския Льовалоа Пари Сен Клу Париж и го победиха с 3:1 гейма в зала "Колодрума" в първия си сблъсък за новата 2026.

Така състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек събраха актив от 4 точки и заемат третото място в класирането на групата. Палмберг е с 2 пункта повече на втората позиция, а лидер е полският Девелопрес Жешув, който в другия двубой от този кръг надигра Льовалоа с 3:1 и излезе начело в подреждането с 9 точки.

В първия си мач срещу Палмберг в Пловдив "жълто-сините" показаха характер и бяха близо до успеха срещу германския тим, но в крайна сметка отстъпиха след решителен тайбрек.

Старши треньорът на българския шампион Ахметджан Ершимшек предупреди преди предстоящото гостуване в Шверин, че очаква страхотна атмосфера в "Палмберг Арена" и маричанки ще трябва бързо да се адаптират, като покажат своята способност да се борят.

За наставника на Марица предстоящият двубой има и допълнителен заряд, тъй като от лятото той ще стане помощник именно на старши треньора на Палмберг Феликс Козловски в националния отбор на Нидерландия за жени.

Козловски пък показа огромно уважение към българския първенец в изявлението си преди мача като заяви, че Марица е много опитен отбор с голямо качество, който вече дълги години се състезава на високо ниво и знае как да играе в трудните моменти.

В исторически план двата клуба вече са се срещали веднъж на европейската волейболна сцена и то точно преди 10 години. Тогава в сблъсък от турнира за Купата на ЦЕВ тимът от Шверин печели и двете срещи – с 3:0 като домакин и с 3:1 при гостуването си в Пловдив.

Свързани статии:

Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Марица Пловдив срази французойки пред погледа на Стоичков
Волейболистките на Ахметджан Ершимшек отказаха Льовалоа Пари Сен...
Чете се за: 02:47 мин.
#Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 #ВК Марица Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
4
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
5
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Трамвай блъсна дете в София
6
Трамвай блъсна дете в София

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Нямаме търпение за срещата с Палмберг
Ахметджан Ершимшек: Нямаме търпение за срещата с Палмберг
Александър Николов е MVP за Лубе при победата над Гротадзолина Александър Николов е MVP за Лубе при победата над Гротадзолина
Чете се за: 00:55 мин.
България постигна втора победа на европейската квалификация за жени под 18 години България постигна втора победа на европейската квалификация за жени под 18 години
Чете се за: 03:32 мин.
Евроквалификация за жени до 18 години: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ) Евроквалификация за жени до 18 години: България - Черна гора (ГАЛЕРИЯ)
Волейболистът Божидар Георгиев с трансфер в Гърция Волейболистът Божидар Георгиев с трансфер в Гърция
Чете се за: 00:50 мин.
Атанас Петров: Имаше напрежение, но резултатът е перфектен Атанас Петров: Имаше напрежение, но резултатът е перфектен
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Първи продажби на венецуелски петрол - Доналд Тръмп ще се срещне с...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Третият мандат отива в АПС - политически реакции от парламента?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ