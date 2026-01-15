БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ахметджан Ершимшек: Нямаме търпение за срещата с Палмберг

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Наставникът на пловдивчанките е сигурен в подоготвката на отбора.

Ахметджан Ершимшек
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Марица Пловдив Ахметджан Ершимшек акцентира върху манталитета на неговия тим и способността му да се бори в срещите си от Шампионската лига по волейбол за жени. В четвъртък "жълто-сините" се изправят срещу германския Палмбер в четвъртия си мач от група Е на надпреварата.

“Проведохме последната си тренировка преди двубоя. Свършихме добра работа. Настроението в отбора е чудесно. Нямаме търпение да изиграем предстоящия мач, защото знаем каква страхотна атмосфера ще има по време на срещата”, заяви Ершимшек.

Двубоят има и допълнителен заряд за наставника на Марица, тъй като от лятото турският специалист ще бъде асистент на треньора на Палмберг Феликс Козловски в националния отбор на Нидерландия по волейбол за жени.

“Аз съм професионалист и сега на полето двамата ще се опитаме да се победим. Нямаме нужда от допълнителна мотивация, защото и двамата сме наясно, че това е Шампионската лига и всеки се опитва да класира отбора си напред”, обясни специалистът и отново обърна внимание на представянето на неговия тим в първата среща между двата отбора в Пловдив, в която маричанки отстъпиха с 2:3 гейма.

Мачът между Палмберг и Марица е днес в 19:00 часа българско време в "Арена Палмберг".

Българският шампион заема третата позиция в класирането на групата с 4 точки в актива си, докато германският тим е с 2 повече на второто място. Лидер е полският Девелопрес (Жешув) с 9 точки.

