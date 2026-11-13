Марица и ЦСКА записаха убедителни победи в женското волейболно първенство

Шампионът на България Марица Пловдив и ЦСКА постигнаха категорични победи в срещите си от шестия кръг на Националната волейболна лига за жени. Двата отбора се наложиха с по 3:0 гейма в двубоите си, изиграни в зала "Строител“ в Пловдив.

Марица продължи безупречното си представяне от началото на сезона, след като разгроми Дея спорт Бургас с 3:0 (25:8, 25:11, 25:13).

Възпитаничките на пловдивския клуб поеха инициативата още в началото на срещата и поведоха с 9:2 в първия гейм. Домакините не оставиха никакви шансове на съперника и затвориха частта при 25:8.

Превъзходството на "жълто-сините“ продължи и във втория гейм, който приключи при 25:11. В третата част шампионките отново контролираха събитията на полето и стигнаха до успех с 25:13, нанасяйки пето поредно поражение на Дея спорт.

С победата Марица запази лидерската си позиция в класирането с максимален актив от 15 точки след пет изиграни срещи. Пловдивчанки все още нямат загубен гейм през настоящата кампания.

В другия двубой от кръга ЦСКА също демонстрира пълно превъзходство и се наложи над Марица 2022 с 3:0 (25:12, 25:16, 25:17).

Столичният тим контролираше развитието на срещата от първата до последната точка, като не позволи на съперничките си да достигнат границата от 20 точки в нито един от трите гейма.

"Червените“ спечелиха първата част с 25:12, след което затвърдиха предимството си с 25:16 във втората. В третия гейм ЦСКА отново наложи темпото си и приключи двубоя след 25:17.

След успеха столичанки събраха 14 точки и запазиха второто място във временното класиране, само на точка зад лидера Марица.

Марица 2022 допусна четвъртото си поражение в шест срещи и остава на седмата позиция с актив от 6 точки.